Quitte ou double à Villars-Burquin – Comment un promoteur vaudois a bâti en catimini Un entrepreneur a construit neuf appartements au lieu de quatre. Malgré un jugement du Tribunal fédéral en sa faveur, la Commune de Tévenon se retrouve pieds et poings liés. Anetka Mühlemann

À Villars-Burquin, un immeuble pourvu de trop d’appartements pose problème. JEAN-PAUL GUINNARD

Plus du double! À Villars-Burquin, un immeuble abrite neuf logements en lieu et place des quatre initialement annoncés. Pour la Commune de Tévenon, cette multiplication des appartements n’est pas un miracle christique mais plutôt un manquement critique. Elle déroge en effet au plan de quartier en vigueur depuis de nombreuses années. L’affaire est remontée jusqu’au Tribunal fédéral, qui a statué en faveur des autorités et exige la remise en conformité.