Application «Swisscovid» – Comment une idée suisse a convaincu Apple et Google Des chercheurs de l’EPFL ont réussi à persuader les deux géants du Net d’installer leur solution d’alerte d’exposition au Covid-19 dans des milliards de téléphones. Les enjeux vont bien au-delà de ce que l’on croit. Les coulisses d’un petit miracle. Titus Plattner

La plupart des quelque 80 chercheurs impliqués dans le projet sont issus de l’EPFL, à Lausanne. Mais le campus était vide et chacun travaillait depuis chez soi. EPFL

Les choses auraient pu vite très mal tourner. Mais finalement, s’appuyant sur le travail d’une équipe de chercheuses et de chercheurs de l’EPFL, les géants Apple et Google ont scellé une collaboration historique pour lutter contre le Covid-19. Des milliards de propriétaires de smartphones dans le monde pourront être alertés s’ils ont été en contact avec une personne infectée par le virus – de façon anonyme, totalement volontaire, sans que leurs déplacements ne soient pistés par une autorité quelconque (Découvrez ici comment ça marche). Cette solution, qui permet de préserver au mieux la vie privée des utilisateurs, vient de Suisse. Une petite équipe a travaillé presque jour et nuit pour la rendre possible.