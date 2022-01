Impôts des personnes morales – Comment une multinationale peut obtenir un rabais fiscal Filiale d’ADM, géant mondial de l’agroalimentaire pesant des milliards, ADM International Sàrl, basée à Rolle, a demandé une deuxième exonération fiscale à l’État de Vaud. Yves Merz

Au sein de l’A-One Business Center à Rolle, le bâtiment qui abrite la société ADM International Sàrl, filiale du géant mondial de l’agroalimentaire ADM. Patrick Martin

Au 31 décembre 2021, le canton de Vaud comptait 53 allégements fiscaux temporaires. Ce chiffre nous a été transmis par l’Administration cantonale des impôts (ACI). Le nombre de demandes fluctue entre cinq et dix par année. Mais on n’en saura pas plus. Ni les noms de ces sociétés ni à quelles conditions ces exonérations ont été accordées. Secret fiscal oblige. Pourtant, tout contribuable n’est-il pas en droit de savoir quelle entreprise bénéficie d’une exonération fiscale, et pourquoi?