Déficit hydrique – Comment Vaud se prépare pour ne pas manquer d’eau Ni le Canton ni les communes ne craignent des pénuries d’eau l’été prochain. Mais, à long terme, il faudra changer les pratiques. Marie Maurisse

Président de l'association des fontainiers de Suisse romande, fontainier à Yvorne, Quentin Morezzi constate que les drains des sources du captage de Champ Riond, sur les hauts du village, ont un faible débit d'eau. 24HEURES/Chantal Dervey

Après un mois de février très sec, voilà des semaines que les pluies arrosent les sols vaudois, faisant le bonheur des semis de tomates, des lits de narcisses et des enfants qui sautent dans les flaques. «La réalité météorologique a rattrapé l’angoisse», se félicite Frédéric Glassey, prévisionniste à MeteoNews. La situation s’est bien améliorée car, dans plusieurs régions du canton, il est tombé en mars plus du double d’eau que durant un mois normal. Les cumuls atteignent, par exemple, 201 millimètres au col des Mosses, 150 millimètres à Château-d’Œx, 124 à Aigle, 105 à Vevey et 85 à Lausanne. Et le mois d’avril semble poursuivre sur cette lancée. De quoi faire souffler ceux qui criaient déjà à la sécheresse.