Regroupement avec Yverdon – Comment West Handball peut atteindre la LNB Vingt ans après une première tentative, West (Crissier) et l’USY s’unissent pour créer une émulation régionale. Bonne ou mauvaise idée? Pierre-Alain Schlosser

Les présidents Nicolas Guignet (West, à gauche) et Simon Ubertini (Yverdon, à droite) entourent l’entraîneur de West, Mikica Maksic. PIERRE-ALAIN SCHLOSSER

Les temps ont changé dans le handball vaudois. Finies les querelles de clocher. West (Crissier) et Yverdon ont enterré la hache de guerre. L’entente est même radieuse entre les présidents Nicolas Guignet (West) et Simon Ubertini (USY). Les jalousies et les non-dits ont fait place à une envie commune de créer une émulation dans le canton.