Vidéos en ligne – Comment YouTube pousse les enfants à manger trop sucré Une étude romande démontre que les plus jeunes sont particulièrement réceptifs aux youtubeurs vantant les mérites des produits alimentaires industriels. Benjamin Pillard

L’étude révèle notamment que les vidéos des jeunes influenceurs de YouTube Kids ( ici le Texan Ryan Kaji, 9 ans) ne sont pas perçues comme de la publicité par leurs contemporains. YouTube Kids

Plus de 28 millions d’adeptes, et des vidéos vues 45 milliards de fois depuis 2015… Du haut de ses 9 ans, Ryan Guan, dit «Kaji», est le youtubeur le mieux payé du monde, et ce pour la troisième année consécutive, avec des revenus avoisinant les 30 millions de dollars. La chaîne du Texan, lancée par ses imprésarios de parents, figure même parmi les 100 comptant le plus d’abonnés aux États-Unis. Il est l’incarnation d’un concept marketing en plein essor: le «kids unboxing», soit la promotion quotidienne par des enfants de produits destinés à leurs contemporains – directement fournis par les fabricants.