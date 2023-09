André Boschetti

En trois semaines, le Lausanne-Sport a vu deux de ses plus grands talents le quitter pour un monde meilleur et surtout plus lucratif. Des départs que les supporters ont d’autant plus de mal à digérer que ce retour en Super League ne se passe, pour l’instant, pas comme ils l’espéraient. Encore moins comme la direction d’INEOS et Ludovic Magnin l’avaient envisagé au moment où ils annonçaient comme objectif une place en milieu de tableau.