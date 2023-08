Luis Rubiales est devenu le visage du mâle à éradiquer, dans le football comme dans nos rues. Le président de la fédération espagnole a embrassé de force «sa» joueuse Jenni Hermoso dimanche dernier. Une agression sexuelle que des millions de téléspectateurs ont suivie en direct à la TV, lors de la cérémonie protocolaire de la Coupe du monde à Sydney.

Après une semaine de polémique et de pressions en tous genres, «Rubignales» a refusé de démissionner vendredi dernier lors d’une assemblée extraordinaire. Il a même osé se dépeindre en féministe, victime d’un «assassinat public». «J’ai embrassé Jenni comme j’aurais pu embrasser ma propre fille.» Un discours odieux accueilli par une standing ovation de l’assistance. Digne de la Corée du Nord. La fédé espagnole persiste et signe, malgré l’annonce des 23 championnes du monde de ne plus porter le maillot national tant que Luis Rubiales reste en poste. La RFEF va jusqu’à accuser Jenni Hermoso de mentir, menaçant de la traîner en justice.

Attaquer la victime pour mieux se défendre, un grand classique. Encore heureux que la joueuse ne portait pas de minijupe. Le football est toujours dirigé par les hommes pour les hommes, gangrené par cette culture du droit de cuissette. Il a fallu quatre jours à la FIFA, organisatrice de la Coupe du monde, pour ouvrir une enquête, six pour suspendre le dirigeant-agresseur. Une éternité. Étonnant de la part de son patron Gianni Infantino, soi-disant défenseur de la cause féminine. Sûrement trop occupé à crier au crime de lèse-majesté dès qu’un commentaire ne lui plaît pas dans les médias.

