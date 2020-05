Coronavirus – Commentaires en ligne: le ton s’est durci au fil de la crise Si au départ ils appelaient à la solidarité, les commentaires se sont ensuite traduits par des insultes depuis la première phase d’assouplissement.

Le ton des commentaires en ligne s’est modifié au fil des semaines depuis le début de la crise due au coronavirus. Alors que les appels à la solidarité dominaient au départ, les insultes et les menaces ont augmenté dès le premier assouplissement.

L’institut de recherche Sotomo a évalué plus de 900’000 commentaires en ligne. La grande incertitude causée par les chiffres quotidiens et les décès, ainsi que par les mesures d’urgence prises par le Conseil fédéral ont fait l’objet d’un débat intense.

Le début de la crise a coïncidé avec une vague de commentaires en ligne. Aux heures de pointe, du 9 au 18 mars, plus de 20’000 commentaires quotidiens ont été enregistrés, soit le double de la normale. Un pic de 40’000 commentaires est enregistré le 12 mars, après le premier décès.

La santé, puis l’économie

Sotomo identifie trois phases. La première s’est terminée par l’annonce du dernier durcissement le 20 mars, interdisant les réunions de plus de cinq personnes. La phase de confinement a ensuite pris le relais.

En moyenne, le nombre de publications s’est normalisé à environ 10’000 commentaires, bien qu’il y ait eu de grandes différences selon les jours. La phase finale a débuté avec les premiers assouplissements annoncés par le Conseil fédéral le 16 avril. Le nombre de commentaires s’est stabilisé autour de 10’000, peu importe le jour.

Les préoccupations ayant trait à la santé ont clairement dominé le débat sur internet lors de la première phrase. Lorsqu’il est devenu évident que le système de santé était capable de résister et que la majorité de la population se conformerait aux mesures, l’accent n’est plus mis sur les craintes concernant les groupes à risque et la surcharge du système de santé, mais sur les craintes de chômage, de pauvreté, de faillites et de récession. Dans la dernière phrase, les préoccupations concernant l’économie ont clairement pris le dessus.

Berset clivant

L’émotivité du débat a également connu de fortes variations. Au départ, les commentaires alarmistes, mais aussi les louanges et les appels à la solidarité ont été très présents. Ce n’est que depuis la première phase d’assouplissement qu’il y a eu une augmentation des émotions négatives, avec des insultes et des menaces.

Quant aux avis concernant Alain Berset, et dans une moindre mesure Simonetta Sommaruga, ils sont fortement polarisés, car associés à un nombre à peu près égal d’émotions positives et négatives.

( ATS/NXP )