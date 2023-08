Commerce à l’international – Les exportations suisses reculent de 6% en juillet Tirées vers le bas par l’industrie chimique, pharmaceutique et électronique, les exportations vers la Chine et les États-Unis sont fortement impactées.

Les ventes à l’international ont notamment été freinées par le recul de 7,7%, après -4% en juin, des exportations de produits chimiques et pharmaceutiques. KEYSTONE/Gaetan Bally

Les exportations helvétiques ont freiné davantage la cadence en juillet, après avoir déjà ralenti le mois précédent, tirées vers le bas par l’industrie chimique et pharmaceutique, ainsi que les machines et l’électronique. Le repli a été particulièrement important vers la Chine et les États-Unis.

Pendant le mois sous revue, les exportations ont baissé de 5,7% en nominal (non ajusté de l’inflation) à 20,6 milliards de francs, alors que les importations ont reculé de 3,3% à 18,0 milliards. Le commerce extérieur a tout de même bouclé le mois sur un excédent de 2,6 milliards, en chute d’environ 20% comparé à juin, a annoncé mardi l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).

Les ventes à l’international ont notamment été freinées par le recul de 7,7%, après -4% en juin, des exportations de produits chimiques et pharmaceutiques. Le secteur des machines et de l’électronique a également accentué son repli à -1,5%, contre -1% le mois précédent. L’horlogerie a par contre inversé la tendance positive de juin (+3,8%) pour afficher un recul de 0,5% en juillet.

L’acier et la Chine plombent les exportations horlogères en juillet Les exportations horlogères ont marqué le pas en juillet, à l’issue d’un premier semestre de croissance ininterrompue. Le phénomène est attribué aux montres en acier, en retrait de 11,7% à 759’700 pièces ou de 6,1% à 793,5 millions de francs, ainsi qu’à un net repli des ventes vers la Chine. Le recul s’est avéré plus important en nombre de pièces qu’en valeur. Les garde-temps en métaux précieux ont ainsi accusé un repli de plus de 10% en nombre de pièce, mais leurs recettes ont grappillé 0,1% à 740,5 millions. Le contraste est plus marqué encore pour les produits bimétalliques, avec un tassement de 13,1% du nombre d’unités écoulées, mais un bond de près de 5% du chiffre d’affaires, indique le rapport mensuel de la Fédération de l’industrie horlogère suisse (FH) publié mardi. Tous segments confondus, les exportations horlogères ont décliné de 3,3% à 1,41 million de pièces vendues, pour un total de 2,10 milliards (-1,0%). Si les États-Unis ont encore renforcé leur position de premier débouché hors frontières pour les montres helvétiques – moyennant une croissance de 5,2% à 340,0 millions – l’Empire du Milieu accuse un repli de 16,6% à 262,9 millions.

Le ralentissement conjoncturel mondial se fait ressentir pour les entreprises exportatrices, notamment dans la zone euro (-5,2%). Les deux principaux clients que sont l’Allemagne (+ 0,8%) et l’Italie (+ 0,1%) ont néanmoins maintenu leurs achats, alors que la France a enregistré un infime recul de 1%.

La baisse a aussi été marquée en Asie et principalement en Chine (-11,7%) qui fait face à un ralentissement conjoncturel et de graves difficultés sur le marché immobilier. Les ventes vers le Japon (-11,1%) se sont aussi nettement contractées.

L’Amérique du Nord n’a pas échappé au ralentissement économique, les exportations vers les États-Unis ayant chuté de 12,9%.

