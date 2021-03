Élections communales 2021 – Commugny liquide l’Exécutif en place Les candidats réunis autour du président du Conseil communal ont raflé tous les sièges. Au grand dam de la Municipalité sortante. Anetka Mühlemann

La salle communale de Commugny. ALAIN ROUÈCHE

Les urnes ont sonné le glas de la gouvernance actuelle de Commugny. «C’est dur à vivre, confie la syndique Odile Decré (Vert.e.s), qui a obtenu 24,25% des voix. Ma motivation, c’était d’être au service de mon village.» Gratifiant d’environ 20 à 25% de votes les municipaux sortants ainsi que leur colistière, la population a clairement choisi le changement. Il sera incarné par les candidats de l’Élan dynamique pour l’avenir.



«Le fait qu’on soit une équipe jeune, qui sort du Conseil communal et a envie de faire plus, est un gage de dynamisme», déclare Xavier Wohlschlag (71,48% des voix), futur syndic. Cela bouillonne d’idées, il va falloir canaliser cette énergie.» Composé également de Floriane Decurnex Gonzalez (71,36%), de Christian Lowe (71,36%), de Lis Karlsson-Emery (66,15%) et d’Agnès Ansermet (63,31%), le nouvel Exécutif veut miser sur la diversité et la complémentarité des compétences. Quitte à se saisir à plusieurs d’un gros dossier comme l’épineux Plan général d’affectation.

L’écart entre les deux formations s’explique en partie par la campagne électorale. «Comme on n’avait pas de bilan à présenter, on a misé sur notre réseau et le bouche à oreille, explique Christian Lowe, président de l’organe délibérant. Les réseaux sociaux faisaient partie de cette stratégie.» La pandémie a davantage déstabilisé les élus en place. «Je reste une adepte du vrai contact, admet Odile Decré, qui se remet encore du Covid. On n’a peut-être pas compris comment communiquer maintenant.»

La transmission insuffisante d’informations, c’est un reproche qui revenait régulièrement au cours de la législature. Il émanait surtout de membres du Conseil, mais aussi d’habitants en peine avec les lenteurs de l’administration ou rêvant de démarches participatives, voire d’élus des communes environnantes. Autant de liens que la future Municipalité affirme vouloir rapidement cultiver.