Même si on est loin du premier coup de pelle mécanique dans la nouvelle gravière du Moulin d’Amour à Vufflens-la-Ville, les difficultés rencontrées par le projet illustrent toute la problématique de la communication en 2023.

Comme on l’avait remarqué, dans des projets de parcs éoliens par exemple, le bon timing n’existe pas: une communication hâtive comporte forcément des inconnues qui laissent l’assistance sur sa faim. Et une communication tardive provoque de l’énervement «parce que tout est déjà décidé et qu’on n’a plus rien à dire!»

Sur les bords de la Venoge, la présentation du projet le printemps passé a été demandée aux promoteurs par la Municipalité. «Par souci de transparence et parce que ça commençait déjà à causer», avait alors expliqué le syndic.

Mais sur sept personnes rencontrées à Vufflens jeudi, deux nous ont dit avoir appris l’existence du projet par les tracts distribués par les zadistes. «Sans eux, on n’aurait certainement jamais rien su!» assurait l’une d’elles. Avec quelques sous-entendus sur les porteurs de projets.

Certains Vufflanais sont plus au fait - c’est aussi un devoir de citoyen que de s’informer - et ils s’inquiètent de l’absence de nouvelles du projet de gravière depuis la séance d’information. Quand bien même le syndic assure que c’est simplement parce que rien n’a bougé depuis.

Ces ressentis symbolisent, à tort ou à raison, une perte de confiance d’une part de la population envers les autorités. Cette méfiance, voire cette défiance, est due, entre autres, aux «affaires» impliquant des politiques qui ont «oublié» de signaler leurs intérêts personnels. Ou appliquant le fameux «deux poids, deux mesures».

Pour éviter que tout projet ne se termine par un affrontement, les porteurs de ces derniers et les Autorités n’ont plus le choix: ils doivent faire preuve – au-delà de la droiture absolue incombant à leur mandat – d’une bien meilleure transparence, quitte à multiplier les communications. Et cela même s’ils ont l’impression de l’avoir déjà fait, même pour expliquer pourquoi rien n’a bougé! Dans le cas contraire, d’autres se chargent désormais de le faire à leur place.

