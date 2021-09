Carte blanche - Comparaison n’est pas raison

Mercredi 4 août dernier, à peine arrivé à Locarno pour le Festival international du film – de retour avec un vrai public –, je sors pour faire un tour dans la vieille ville de la cité viscontienne. Je croise alors une manifestation qui n’a (presque) rien à voir avec le cinéma. Une cohorte de personnes de tous âges marche en portant pancartes, t-shirts et panneaux critiquant les contraintes que notre Confédération fait peser sur la population, notamment les incitations au vaccin contre le Covid. La manifestation, pour le coup, n’a rien de violent et la petite foule semble plutôt bon enfant.

Je remarque alors que plusieurs manifestants, souvent d’un certain âge, portent sur leur poitrine ou sur leur bras un autocollant qui me déstabilise: une étoile jaune à six branches comportant un message en noir écrit dedans: «No» ou «No vax» selon les cas. Interloqué, je me rappelle alors des manifestations qui ont eu lieu en France où apparaissaient les mêmes étoiles jaunes, les S dessinés en runes gothiques rappelant les SS nazis pour caractériser le pass sanitaire, ou encore le «Qui?» à relent révisionniste.

«Je ne peux absolument pas tolérer que l’on compare les citoyens opposés au vaccin aux juifs persécutés par les nazis.»

Si je peux évidemment accepter que des êtres humains soient en désaccord avec un gouvernement et ses recommandations, et qu’ils le fassent savoir pacifiquement à travers une manifestation, je ne peux absolument pas tolérer que l’on compare les citoyens opposés au vaccin aux juifs persécutés par les nazis, les fascistes et tous les antisémites de la planète. Cela revient à assimiler notre gouvernement à la monstruosité hitlérienne, aux auteurs d’un effroyable génocide, tout en faisant le jeu des extrémistes qui, en inversant la proposition (le fameux «Qui?»), accusent indirectement le «lobby juif» d’être la cause de tous nos maux.

Ces images d’étoiles jaunes à Locarno ne m’ont plus quitté depuis. Entre-temps, j’ai vu les images des manifestations plus violentes de Berne et d’ailleurs en Suisse. Et lundi dernier, j’ai vu les photos des autocollants sauvages posés sur des vitrines de commerces à Genève, en lettres blanches sur fond rouge: «Interdit aux chiens & aux non-vaccinés», signé «Une initiative de citoyens responsables et solidaires».

Retour aux heures les plus sombres

Cette fois, les mêmes opposants au vaccin et au certificat Covid ravivent les heures les plus sombres de la xénophobie en Suisse dans les années 60 et 70, quand certains commerces interdisaient leur accès aux chiens et aux Italiens, ou encore les annonces dans les journaux qui refusaient de louer des appartements aux Italiens. Ce type de message nous ramène aussi, inévitablement, aux heures les plus terribles de l’antisémitisme, avec tous ces lieux publics interdits aux juifs.

Comparaison n’est pas raison, dit le proverbe (au XIIIe siècle déjà). Et en effet, cet affreux mélange des discours exploite les moments les plus terribles de l’histoire du XXe siècle pour stigmatiser une situation du XXIe. Il tend à diaboliser à l’extrême un pouvoir que nous avons élu et qui fait du mieux qu’il peut pour que nous puissions retrouver une vie sans (trop) de contraintes, libérée de la pression du virus. À travers la confusion des genres et la manipulation, il incite à la confrontation. Et il tend à provoquer (involontairement? J’en doute!) une agressivité qui m’inquiète profondément dans ce pays du consensus, parfois mou, mais tellement profondément pacifique.

Frédéric Maire Afficher plus Directeur de la Cinémathèque suisse Vanessa Cardoso

