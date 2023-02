Parfum envoûtant, arôme intense, effet stimulant… Les charmes du café en font la boisson non alcoolisée la plus consommée au monde. En Suisse aussi, le café est très apprécié: une grande partie de la population adulte en boit. Et vous, combien de caféine avalez-vous chaque jour? Est-ce mauvais pour votre santé ? Remplissez ce bref questionnaire pour le savoir…