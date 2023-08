Compétition de «slot cars» – Le mini-Grand Prix devient chaque année plus maous Organisée depuis 2018 dans la grande salle de Bavois, la course de voitures miniatures gagne encore quelques mètres ce week-end. David Genillard

Difficile de ne pas retomber en enfance en apercevant le circuit en cours de montage dans la grande salle de Bavois et les bolides qui n’attendent que d’être placés sur la ligne de départ. «Lorsque vous donnez la manette à quelqu’un, il ne la lâche plus», confirme en rigolant Jérôme Harmel.

Comme beaucoup, l’habitant de Bavois était gamin lorsqu’il est tombé amoureux des slots cars, ces voitures miniatures propulsées sur un rail électrique. «Plus tard, j’ai racheté un circuit et mes filles ont commencé à jouer. On y passait même beaucoup de temps.» Le galetas familial devient trop petit pour la piste, de marque Scalextric. Jérôme la déménage dans son atelier, à Suchy. «Des copains m’ont rejoint. J’ai vite vu qu’il y avait un intérêt. Ça a vite pris de l’ampleur.» Au point qu’en 2018, c’est dans la grande salle que la piste est assemblée pour le premier Grand Prix de Bavois, par l’amicale du même nom.

De l’électrique au numérique

Un Grand Prix miniature, donc, mais qui n’a rien à envier aux vrais: arrêts au stand pour le ravitaillement, changement de pneus, capots et portières floquées aux couleurs de sponsors bien réels font partie intégrante de la compétition. «La technologie a énormément évolué depuis les circuits de notre enfance, signale le municipal bavoisan et président de l’amicale. L’électrique a fait place au numérique.»

Alors que seules deux voitures pouvaient tourner en parallèle à l’époque, à Bavois, quinze seront engagées en même temps sur la piste longue de 160 m, soit dix de plus que l’an dernier. «L’ordinateur permet de gérer de très nombreux aspects. On pourrait par exemple ajouter un facteur météo.» Mais la compétition se veut accessible à tout un chacun. «On fait donc au plus simple. Le seul paramètre que nous imposons est celui du carburant – virtuel, bien sûr.»

Le pilote doit obligatoirement faire au moins un arrêt pour «faire le plein d’électrons». Un moment crucial qu’il s’agit de ne pas rater: «Il faut quarante secondes pour faire un tour, décrit le vice-président Sébastien Karlen. Si vous gérez mal et que vous ratez le stand, il y a de fortes chances que vous n’arriviez pas au bout du tour suivant.»

«Les voitures que nous utilisons roulent à 25 km/h. Ramené à taille réelle, cela fait tout de même 800 km/h!» Sébastien Karlen, vice-président de l’Amicale du Grand Prix de Bavois

Les véhicules aussi ont évolué. Pneus, enjoliveurs, amortisseurs: les fabricants poussent le détail très loin. Seules des McLaren MP4-12C pourront être conduites par les 500 à 700 concurrents attendus tout au long du week-end. Un modèle à la carrosserie renforcée qui ne craint pas les sorties de route, assez fréquentes pour que les ramasseurs ne s’ennuient pas. «Les voitures les plus performantes peuvent rouler jusqu’à 70 km/h, précise Sébastien. Celles que nous utilisons tournent à 25. Mais ramené à taille réelle (ndlr: le circuit est au 1:32), cela fait tout de même 800 km/h!»

