Un cépage, 1000 vins – Complexe, l’altesse fait honneur à son nom royal Le cépage savoyard trouve des aficionados en terre romande, séduits par sa fraîcheur et ses parfums qui s’expriment avec le temps. David Moginier

SORAL, LE 18/07/2022 - Domaine de la Mermière, à Soral (GE). Justine Batardon présente le cépage altesse en trois versions: le conventionnel, le nature et le brut. Lucien FORTUNATI

Là-bas, juste de l’autre côté du lac, on l’appelle roussette dans cette Savoie qui nous est proche. Mais on la connaît mieux ici sous le nom d’altesse, et quelques vignerons romands ont choisi ce cépage pour ses belles qualités gustatives. Mais restons mesurés, puisqu’il ne représente encore que six hectares en Suisse, un millième du vignoble vaudois ou genevois. Cinq producteurs dans le canton de Vaud, trois à Genève, autant en Valais, on n’est pas encore dans un phénomène de masse.