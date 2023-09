Comportements de harcèlement – Payerne lutte contre le sexisme et a encore du travail Alors que la Ville déploie une campagne de sensibilisation, des propos émis lors du Tirage créent la polémique. Sébastien Galliker

La récente campagne d’affichage de Payerne contre le harcèlement de rue est apparue quelques jours avant des propos jugés choquants contre le groupe féminin des Adélaïdes. JEAN-PAUL GUINNARD

«Pas tous les humains entendent et écoutent les minorités» ou encore «Pas tous les hommes comprennent le harcèlement de rue, sexuel et moral». Depuis quelques semaines, les visiteurs qui déambulent dans la cité de la reine Berthe croisent ce genre d’affiches, apposées en divers endroits clés de Payerne. Alors qu’une commission réunissant des élus du Conseil communal, mais aussi diverses associations et institutions, a été instaurée en juillet 2021, il s’agit des premiers pas de la réponse municipale à une motion contre le harcèlement, validée début 2021.