50e édition – Notre sélection (4/4) – Composer son Festival de la Cité en mode «Famille» Croisons les goûts et les âges, cette semaine du 5 au 10 juillet. Récapitulatif de quelques rendez-vous incontournables pour parents, enfants et plus grands. Gérald Cordonier

«Forêt», une balade immersive et poétique, dès 5 ans. Sarah Anthony

En journée ou en soirée, le Festival de la Cité donne rendez-vous aux ados et même aux enfants dès… leur plus jeune âge. Petite sélection (non exhaustive) de spectacles qui pourraient intéresser les familles.

«Twinkle». Cie Lunatic

«Twinkle» – On vous a déjà conseillé ce spectacle – qui est aussi une installation immersive – si vous souhaitez découvrir la cité hors les murs. Au Verger de l’Hermitage (sa et di, à 11h) mais aussi à la Cour du gymnase (de je à di, en fin d’après-midi), la Compagnie Lunatic (FR) mélange danse et percussion et propose une création en deux temps. D’abord, le public assiste à la performance des artistes. Ensuite, les jeunes spectateurs sont invités à interagir, à jouer, à explorer la scénographie.

Dès 3 ans – Tout public

«Diorama». Olmo Peeters

«Diorama» – Les Belges d’Hanafubuki dans leur petit théâtre de bois imagé des girafes, pingouins… L’histoire commence un étrange matin où, soudain, ce n’est plus un soleil rond mais un soleil carré qui s’élève. Les animaux décident s’ils sont pour ou contre ce «nouveau soleil». Le public est soudainement confronté avec un monde absurde, inattendu et inexistant. Le bidimensionnel devient tridimensionnel, les formes géométriques deviennent des animaux, une surface acquiert de la profondeur. Un nouveau monde se révèle et le public a la possibilité de s’associer. (La Planquée, ma à 17h et 18h30, me à 17h et 18h).



«Théâtre de papier». DR

«Théâtre de papier» – Animaux toujours! C’est en tant réel que l’Espagnol Xavi Sanchez Martinez, de Rauxa Cia, crée ses marionnettes de papier ou à partir de ballons, les manipule et réussit à dompter tout un bestiaire qui réussit à habiter son petit cirque, finit par s’envoler et – promesse assumée! – déclenche une foule de sensation au sein du public. (Place Saint-Maur, ma à 17h30 et me à 17h15)

Côté papilles… Saveurs d’ici et d’ailleurs Fusion au verger de l’Hermitage Abo Festival de la Cité Au Jajaffe, la créativité est au service du goût Dès 5 ans «Forêt» – Avec son spectacle «La Cabane», la compagnie Nuit Corail questionnait le lien que chacun entretient avec la forêt qui fascine, fait peur, impressionne la nuit venue… Sa balade immersive, sensorielle et intuitive proposée samedi et dimanche (11h et 14h) dans les bois de Sauvabelin ouvrira, cette fois-ci, la porte de mondes mystérieux et cherchera à révéler l’invisible qui se cache dans les bois.

Ichi. DR

«Ichi» – Le japonais Ichi est un one-man-band tout à fait loufoque, qui invente ses propres instruments et assure à lui tout seul un vrai concert live. «Sidérant», paraît-il. À vérifier vendredi et samedi (17h), dimanche (16h15) à Cathédrale Nord.

Dès 6 ans

«Bestiaire». Geraldine Aresteanu

«Bestiaire» – La Cie Bal a un message essentiel, avec ce spectacle: «Osez jouer, vous inventer hors des sentiers battus, franchir la barrière des conventions!» Autour d’une sorte de ring de boxe, le public découvre une drôle d’œuvre d’art: un acrobate qui, tel un montreur d’animaux, expose les bêtes qui vivent en lui. Sans masques ni artifices, il visite son bestiaire intime avec subtilité (ou force d’énergie). Un voyage troublant et joyeux dans l’étrangeté animale. À voir mardi et jeudi (18h30), mercredi (18h) à Cathédrale Nord.

Dua Saleh. Grant Spanier

«Boucherie Bacul» – Frissons garantis et humour noir avec la famille Bacul, ces forains qui se baladent avec leur baraque à l’ancienne et proposent sur leur étal tête de Doudou, cuisse de Barbie. À voir, dès 17h15, à la Place du Château, vendredi et dimanche, et à La Riponne, samedi. Horaire précis ici.

Concerts – Dua Saleh, rappeuse non-binaire, originaire du Soudan, incarne l’un des personnages queer de la série qui cartonne sur le petit écran: «Sex Education» (Netflix). C’est sûr, il y aura des jeunes dans la foule amassée au Grand Canyon, vendredi (22h30). Samedi à 22h30, toujours à la rue Pierre Viret, c’est Lorena Stadelmann aka Baby Volcano, artiste guatémaltéco-suisse, qui donnera le move avec son hyperpop et witch pop.

