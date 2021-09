Santé du sportif – Composition de l’équipe? Irfen, Ponstan, Voltaren… Un tiers des footballeurs prennent un anti-inflammatoire avant chaque match. De 30 à 50% des athlètes, tous sports confondus, y ont recours. Pourtant, ces médicaments ne sont pas sans danger pour les reins ou l’estomac, et leur efficacité est discutée. Jean Ammann

Il y a ceux qui sont ignorants, comme Killian Mottet, l’attaquant de Fribourg-Gottéron: «C’est quoi déjà, ce médicament? Ah! oui, le Voltaren.» Et il y a ceux qui récitent la posologie, comme Goran Bezina, le joueur du HC Sierre: «Il y a les Irfen 600, mais on trouve aussi des Irfen 800… » Vérification faite, il a raison: il existe des Irfen 800 retard.

Les anti-inflammatoires, plus exactement les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), font partie de la vie des sportifs d’élite. Selon des chiffres de 2016, de 30 à 50% de tous les athlètes, tous sports confondus, «utilisent fréquemment des anti-inflammatoires non stéroïdiens pendant les compétitions et les entraînements». Une étude, conduite sur de jeunes footballeurs américains âgés de 14 et 15 ans, montre que les adolescents tapent avec le même entrain dans la pharmacie: 50% d’entre eux admettaient avaler régulièrement des AINS. Des travaux ont révélé qu’un tiers des footballeurs de niveau international en prennent avant chaque match. Au cours de la dernière Coupe du monde de football, qui s’est tenue en 2018 en Russie, les anti-inflammatoires ont été administrés 721 fois, selon les chiffres de la Fédération internationale de football (FIFA).