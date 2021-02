Parti à Berne – Conacher: «Content d’avoir une chance au SCB» Lundi, l’ailier a été transféré par le LHC à Berne. Mercredi, il a déjà brillé lors de son premier match sous ses nouvelles couleurs lors d’un succès à Langnau (3 points). Ce vendredi, il accueille… Lausanne. Grégory Beaud

Cory Conacher a marqué pour ses débuts avec le SCB. keystone-sda.ch

Au bout du fil, Cory Conacher prend le temps de répondre à toutes les questions. Et pour cause, il a du temps devant lui. «Je suis dans la voiture pour Lausanne, rigole-t-il. Comme nous avons un jour de congé, j’en ai profité pour venir régler quelques affaires dans mon ancien appartement. Le club a été sympa avec moi et me l’a laissé à disposition deux semaines encore.» Le transfert de l’ailier de 31 ans dans la capitale s’est fait dans la journée de lundi. «Mon agent avait des discussions, nous détaille-t-il. Mais rien ne s’est fait jusqu’à cette dernière journée.»