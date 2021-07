Festival musical les pieds dans l’eau – Concerts et afters à l’affiche de San Rivaz Vendredi et samedi, 13 groupes se succéderont dans le cadre idyllique du Domaine Chaudet. Thérèse Courvoisier

Pour sa 2 e édition, le festival pourra accueillir 1000 personnes entre vendredi et samedi. DR

Tout est parti du vernissage de l’album «Melting Seas» des Veveysans de Fomies (Bleu Lagon Records) qui avait pour cadre l’idyllique Domaine Chaudet à Rivaz. C’était l’été dernier. Une soirée publique qui avait finalement rassemblé cinq groupes et 300 personnes, qui, tous, n’avaient qu’une seule envie: recommencer de plus belle. C’est ainsi qu’est né le San Rivaz Festival, avec un vrai comité et des ambitions revues à la hausse, dont la 2e édition est agendée aux 30 et 31 juillet.

Attention à bien prendre ses prélocations: les contrôles sanitaires prennent du temps.

Patron des lieux, Titouan Briaux Chaudet adore recevoir. «J’ai repris le domaine familial et mon but est d’amener les jeunes au vin», explique-t-il. Écran géant pour le dernier Euro de Football, projection de courts-métrages, le jeune homme déborde d’idées pour partager ce lieu d’exception avec le plus de personnes possible. D’autant plus qu’il est très facilement accessible en train ou à vélo mais attention, aucune place de parc disponible à proximité. «L’année passée, nous étions 300 pour un seul soir. Cette fois-ci, nous espérons être 500 personnes par soir sur deux jours avec une affiche plus ambitieuse, avec notamment à sa tête Mauskovic Dance Band vendredi, qui jouera au Palp le lendemain.»

«Les deux soirs, nous profiterons du fait que les caves du domaine soient vides pour des aftershows electro dont on a le secret.» Titouan Briaux Chaudet

La soirée de vendredi sera dansante et celle de samedi plus rock, selon les organisateurs. «Et les deux soirs, nous profiterons du fait que les caves du domaine soient vides pour des aftershows electro dont on a le secret!» Pour que tout se passe bien, il est donc essentiel de prendre ses billets à l’avance (32 fr. 20 par soir, sur le site www.petzi.ch) et de se présenter à l’entrée avec un pass Covid ou un test rapide négatif datant de moins de 48 heures

Le ciel, le lac, la pelouse et une pluie de… notes de musique. DR

En plus de la musique, il y aura un catering de qualité, assuré par Street Cellar, la nouvelle adresse qui «casse les codes» située au Flon. De quoi se rattraper de tous les festivals qui n’ont pas pu être organisés au cours de l’été…

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.