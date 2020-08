Canton de Vaud – Concerts et lectures historiques au château d'Yverdon Le château d’Yverdon-les-Bains accueillera deux concerts de musique classique accompagnés d’éclairages historiques les 28 et 30 août. Le premier événement sera réservé aux résidents d’institutions sociales ou médicales.

Le château d'Yverdon-les-Bains accueillera fin août deux concerts mêlant musique classique et lecture de textes historiques. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Deux concerts de musique classique, avec des lectures de textes d’époque et des éclairages historiques, sont programmés les 28 et 30 août au château d'Yverdon-les-Bains (VD). Ils sont organisés par l’association des amis d’atempy, qui cherche à décloisonner la musique classique notamment auprès des personnes avec handicap.

Le premier des deux concerts sera d’ailleurs réservé aux résidents ou bénéficiaires d’institutions sociales ou médicales, écrit l’association dans un communiqué. Le concert sera adapté pour ce public. Deux jours plus tard, les mêmes musiciens interpréteront le concert complet. Pour les deux événements, les réservations sont demandées et les mesures de prévention du Covid-19 seront appliquées.

Rossini, Brahms et Schubert

Deux musiciens professionnels, une chanteuse et un pianiste, joueront Rossini, Brahms et Schubert. La conservatrice du musée d’Yverdon et région et une professeure de littérature à l'Université de Neuchâtel interviendront également pour mettre les oeuvres dans leur contexte historique des 18e, 19e et 20e siècles.

Cette offre est proposée en collaboration avec le musée d’Yverdon. Elle bénéficie du soutien du service de la culture de la Ville.

ATS/NXP