Sur la route des vacances – Concerts et spectacles de rue à La Chaux-de-Fonds Chaque samedi jusqu’au 8 août, artistes, danseurs, comédiens et musiciens animeront la cour du Collège de Bellevue. Alexandre Caporal

Les marionnettes de la Cie La Malle seront de sortie samedi 18 juillet. DR

«Yspasse1truc à la T’Chaux!» Pour que vive la culture à La Chaux-de-Fonds cet été, un regroupement d’acteurs culturels s’est réuni pour proposer deux concerts et deux spectacles chaque samedi jusqu’au 8 août. Danse, théâtre, jonglage et autres performances de rue se partageront la cour du Collège de Bellevue dès 14h avec des concerts de musiques actuelles.

Les notes brasseront large, du rock au rap en passant par le blues, l’electro ou le psychédélique. Les barbus loufoques des Petits Chanteurs à la Gueule de Bois (8 août) seront eux aussi de la partie pour amuser les enfants comme leurs parents.

Ce samedi, les marionnettes seront à l’honneur avec la compagnie valaisanne Les Malles (photo), qui offre une réflexion sur la vie, la vieillesse et le temps qui passe en faisant danser ses poupées géantes. Au programme également: danse contemporaine et urbaine avec Joshua Monten, poésie corrosive «qui troue les slips et dégrafe les soutifs», selon l’artiste Takeshi Mohammed, ou encore rock instrumental en «double shot de vodka» du Closet Disco Queen. Spectacles limités à 300 personnes, réservations en ligne et prix au chapeau.