Des idées pour le week-end – Concerts sur la plage, balades sonores et un peu de culture Passez une fin de semaine au rythme du soleil et des activités estivales proposées aux quatre coins du canton. Petite sélection pour vous donner de l'inspiration.

Ambiance plage et musique, à Festi’Cheyres. Vanessa Cardoso

Festival – «Le plus gratuit des incroyables!» Rien qu’avec son slogan, totalement décalé, Festi’Cheyres a de quoi vous donner envie d’aller passer une soirée sur la plage de l’enclave fribourgeoise qui lèche les eaux du lac de Neuchâtel, à quelques kilomètres d’Yvonand. De vendredi à dimanche (7-9 juillet), le festival gratuit déroule la programmation de sa 16e édition, avec 21 formations issues de la scène locale comme internationale. Mélange de style garanti!

Il y aura du rock, de la folk, de la chanson, du rap, du funk, de l’afrobeat ou encore de l’electropop avec, notamment, Kate Clover, Jungle By Night, Saïtun, Les Fils du Facteur, Le Winston Band, Cosmic Shuffling, Roxane et Zoë Më.

À Festi’Cheyres, on vient pour les concerts qui débutent à 16 h, le vendredi, ou à 14 h, le samedi. Mais aussi pour l’ambiance estivale qui, dès 9 h les deux jours de week-end, offre détente (avec un petit-déjeuner au bord du lac ou une séance de yoga), tournoi de beach-volley et animations pour les plus petits. Des enfants qui sont, le dimanche, les rois de la fête avec, entre autres concerts plus rythmés, les «Mini Bubbles», une silent disco qui prend la forme d’une performance participative pour les 5-12 ans, proposée tout au long de la journée.



Balade artistique au jardin

Une vingtaine d’artistes suisses et internationaux rendent hommage ce week-end au cinéaste, écrivain et activiste britannique Derek Jarman et son attrait pour les jardins. Prem Sahib, La Becque, Modern Nature

Arts visuels – Magnifique espace de création au bord du lac, La Becque à La Tour-de-Peilz ne vit surtout pas en huis clos. Pour son festival dédié au cinéaste, écrivain et activiste Derek Jarman «Modern Nature», chapitre 4, la résidence d’artistes lui rend un hommage botanique. Plasticiens confirmés et en devenir ont été invités à occuper les jardins comme un «terrain d’ancrage et de présences passées comme futures».



Dernière étape pour «El Gringo»

Qui de Burt Cassidy ou de Gringo sortira vivant de ce duel au soleil couchant? Lauren Pasche

Théâtre – Démarrée début juin, la tournée estivale du TKM prend fin ce week-end à Renens. Après avoir sillonné sept communes de l’Ouest lausannois, le spectacle «El Gringo», western satirique créé par le Théâtre nomade, s’arrêtera pour deux représentations sur la place du Marché. Le comédien et metteur en scène Karl Eberhard se tiendra à disposition du public le samedi au dojo de l’Hôtel de Ville de Renens pour une rencontre autour du travail du masque, de l’histoire de cette forme théâtrale et de ses spécificités (10h à 11h30).

Des solistes virtuoses jouent les grands maîtres à Martigny

Classique – Dimanche, les 23 jeunes solistes virtuoses de la Seiji Ozawa International Academy Switzerland sont en concert à la Fondation Pierre Gianadda, à Martigny, sous la direction du chef d’orchestre Kazuki Yamada. Au programme: des mouvements de quatuors à cordes de Schubert, Beethoven, Brahms, Ravel et Mozart, puis, en deuxième partie, les «Métamorphoses» de Richard Strauss.

Balades artistiques du côté des Faverges, à Lausanne

Joëlle et Vincent Fontannaz, comédiens issus de la même fratrie, proposent une balade dans le quartier de leur enfance, celui des Faverges. Une proposition du Festival de la Cité. Florian Cella

Théâtre déambulatoire – Dans le cadre du Festival de la Cité, le spectacle «Revenir aux Faverges» et la promenade commentée «Par les territoires en creux» jouent les prolongations artistiques du film «L’îlot» (projeté à Yverdon-les-Bains, à La Dérivée le di 9), de Tizian Büchi. Dans le spectacle de théâtre (sa 8 et di 9, à 15 h et 18 h 30), Joëlle et Vincent, qui ont grandi à la lisière du quartier des Faverges, invitent le public sur la trace de leurs souvenirs d’enfance, auxquels se mêlent progressivement d’autres voix, l’amenant à marcher dans d’autres pas.

Lors de la promenade qui guidera les participants entre le Vallon et les Faverges (sa 8 et di 9, à 16 h et 18 h), l’historien de l’art et architecte Matthieu Jaccard entrera en dialogue avec des chercheurs de l’UNIL. Et emmènera le public sur le tracé de rivières disparues, «à travers les hauts et les bas de la ville, entre deux quartiers où les notions d’individuel et de collectif, d’ouverture et de repli, de protection et de contrôle se trouvent mises en tension».

Minute, papillon!

La chapelle à Estavayer, terre d’envol des papillons du monde. DR

Exposition – La chapelle d’Estavayer, à l’abbatiale de Payerne, se transforme jusqu’au 13 août en chapelle aux papillons. Chaque semaine, plusieurs espèces différentes provenant de tous les coins du monde – tels le Morpho peleides (le papillon du ciel), le machaon émeraude ou encore l’Atlas qui est l’un des plus grands papillons du monde – rallient l’espace pour évoluer librement parmi des plantes et dans un environnement savamment contrôlé. Dimanche, une visite guidée est organisée à 15 h.

Les artisans prennent leurs quartiers d’été

Marché – Meubles, sculptures, tableaux et luminaires côtoieront céramiques, bijoux, textiles et accessoires dès ce jeudi au quartier d’été des Artisans-Créateurs au forum de l’Hôtel de Ville de Lausanne. Quelque 40 créatrices et créateurs lausannois ou romands ont été sélectionnés.

