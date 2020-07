Lac de Neuchâtel – Concise ferme une plage à cause d’un acarien vorace Plusieurs baigneurs ont dû consulter un médecin après avoir été piqués par des aoûtats. La Commune assure que le Bain des filles rouvrira rapidement. Antoine Hürlimann

Le Bain des filles, qui se trouve non loin du port de Concise, est fermé depuis jeudi. Jean-Paul Guinnard

Des petites larves rouges voraces peuvent mener la vie dure aux baigneurs qui se prélassent au soleil. À Concise, au Bain des filles, des plaintes ont poussé la Commune située au bord du lac de Neuchâtel à réagir, a-t-elle annoncé jeudi au pilier public. «Plusieurs personnes qui ont dû consulter un médecin après avoir eu de fortes réactions cutanées désignaient cette plage comme cause de leur problème, explique au téléphone Patrick Jaggi, syndic du village nord-vaudois. La Voirie a ratissé le terrain et a trouvé des aoûtats dans l’herbe de la zone de baignade. Le Bain des filles a depuis été traité et restera fermé le temps qu’il faudra pour que les produits utilisés ne représentent plus aucun danger pour les visiteurs.» Il reprend: «La plage rouvrira sous peu, c’est une question de jours.»