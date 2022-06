Un club de foot à part – Concordia Lausanne a cultivé ses différences jusqu’en 1ère ligue Modèle pour près de 1100 licenciés, la première équipe a décroché une impensable promotion. Sans argent, mais avec une âme fédératrice. Zoom sur cinq destins faits pour se croiser. Florian Vaney

Comme le veut la tradition après une victoire, le président David Clément a arrosé ses joueurs. D’habitude, c’est avec de l’eau. Jean-Paul Guinnard/24 Heures

Aliou Niang

Aliou Niang doit sa parfaite intégration en Suisse à Concordia. Le club doit à son buteur sa place en 1 re ligue. Jusqu’où la belle histoire les emmènera-t-elle? Jean-Paul Guinnard/24 Heures

On ne compte plus les fois où un recruteur est venu faire les yeux doux à Aliou Niang après un match cette saison. La manœuvre n’a pas toujours été classe, mais elle souligne l’évidence: le Sénégalais est devenu si fort qu’il n’avait plus rien à faire en 2e ligue inter. Seulement, il y a entre Concordia et son buteur devenu mascotte et symbole une immense reconnaissance réciproque.