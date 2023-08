CONCOURS | 15 x 2 billets & un apéritif dînatoire à gagner – Dimanche 24 heures vous offre 15 x 2 billets & un apéritif dînatoire pour Dimanche, le dimanche 24 septembre 2023 dès 16h au Théâtre du Jorat.

Dimanche Virginie Meigne

Spectacle primé Total Theater Award dans la catégorie Théâtre Visuel au Fringe Festival d'Edimbourg 2019

Une famille s’apprête à passer un dimanche à la maison. Dehors souffle un vent à décorner les boeufs. Malgré le violent déluge qui gronde et les murs qui tremblent, la vie suit son cours. Peu à peu tout ce qui les entoure se démantèle et s’effondre autour d’eux, et l’on assiste, jusqu’à l’absurde, à la surprenante ingéniosité dont l’être humain est capable pour tenter de préserver son quotidien. Au même moment, sur les routes et parcourant le monde, une équipe de reporters animaliers prépare un documentaire témoignant de la vie des dernières espèces vivantes sur Terre.

«Visuel, total, tendre et réaliste, une création sur le climat, à voir… d’urgence, qui multiplie les audaces et décuple d’inventivité (…). Soufflant comme un ouragan» La Libre Belgique

Entre onirisme et réalité, les compagnies belges Focus et Chaliwaté associent leurs talents pour nous livrer un singulier spectacle qui brosse le portrait d’une humanité en total décalage avec les catastrophes climatiques annoncées.

Mélange de théâtre d’objets, de langage gestuel, de vidéo et de marionnettes grandeur nature, cette création est d’un format peu commun. Sans parole, elle aborde avec poésie et brio les enjeux écologiques qui nous animent, non sans un zeste d’humour qui jette un trouble bienvenu. Une merveille d’inventivité qui tourne dans le monde entier et que nous sommes heureuses et heureux de pouvoir partager avec vous!

