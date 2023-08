Concours d’architecture – Les contours du futur site hospitalier d’Orbe sont connus Le concours d’architecture lancé en juin 2022 a souri au projet lausannois «Ottawa – Chicago», sélectionné parmi 22 dossiers. Ouverture prévue en 2030. Frédéric Ravussin

La répartition du bâtiment en trois volumes a particulièrement plu au jury. DR

Jusqu’à aujourd’hui, parler de l’Ottawa-Chicago dans la région d’Orbe revenait à évoquer affectueusement la ligne de train locale – l’Orbe-Chavornay – dont les initiales des points de départ et d’arrivée sont identiques. Désormais, ce surnom peut désigner officiellement le futur Centre de traitements et de réadaptation (CTR) que les Établissements hospitaliers du Nord vaudois (eHnv) entendent bâtir dans le nouveau quartier de Gruvatiez-Ouest.

C’est en effet ainsi que le bureau lausannois Nicholl & Dubost architectes a baptisé le projet qui a remporté le concours d’architecture du site hospitalier urbigène à construire. Au total, vingt-deux dossiers ont été déposés pour ce concours lancé en juin 2022.

«La compacité et la répartition en trois volumes donnent au projet une échelle humaine, en harmonie avec le tissu urbain.» Le jury du concours d’architecture

C’est la compacité et la répartition en trois volumes du lauréat qui ont particulièrement séduit le jury. «Ces éléments lui donnent une échelle humaine, en harmonie avec le tissu urbain de l’ancienne ville et des nouveaux quartiers», estiment unanimement ses membres.

Également sensibles à l’économie globale du projet, à sa fonctionnalité et à son concept constructif et énergétique, ils relèvent en outre les nombreux chemins prévus, qui permettront aux patients et visiteurs de traverser tranquillement le site.

Projets exposés

L’ensemble des projets est à découvrir jusqu’au 25 août à la salle du Casino du lundi au vendredi (16 h 30 - 19 h) et le samedi (13 h 30 - 15 h 30).

Le CTR d’Orbe réunira sur un seul lieu la réadaptation, la gériatrie aiguë, les soins palliatifs aigus spécialisés et l’ambulatoire, ainsi qu’une permanence. Sa mise en service est planifiée pour 2030. Soit plus ou moins en même temps que les premiers bâtiments de l’hôpital d’Yverdon, qui doit être agrandi et transformé. Le budget estimé pour la globalité du projet «eHnv du futur» se monte à 400 millions de francs.

Les premiers coups de pioche ne sont pas de l’ordre de l’immédiat. Tout comme un trajet ferroviaire entre Ottawa et Chicago: aucune ligne ferroviaire directe ne reliant ces deux villes, il faut 41 h 23 et deux changements pour passer de l’une à l’autre.

