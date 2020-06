Concours d'été – Profitez d'un abonnement annuel au magazine "Ami de la Nature" Gagner 5 abonnements annuel (quatre numéros sans renouvellement automatique) au magazine «Ami de la Nature».

Les Amis de la Nature DR

Les Amis de la Nature

5 abonnements annuel (quatre numéros sans renouvellement automatique) au magazine «Ami de la Nature».

L’«Ami de la Nature», c’est de l’inspiration et du divertissement pour tous les randonneurs et tous les passionnés de la nature.

Au rythme des saisons l’«Ami de la Nature» incite à entreprendre des excursions hivernales et estivales.

Et il pose des questions sur nos rapports avec la nature et l’environnement; et il inspire que les idées et les visions soient suivies par des actions.

Valeur : Fr. 30.-

amisdelanature.ch

Délai de participation : mardi 7 juillet à 23h

«4 manières de participer…

4 fois plus de chances

de gagner!»

Augmentez vos chances de gagner en participant en ligne, par téléphone ou SMS :

1. JOUEZ EN LIGNE (Fr. 1.50 par participation)

Tapez votre numéro de téléphone et le code de sécurité.

2. PAR TELEPHONE (Fr. 1.50 l’appel depuis une ligne fixe): 0901 441 444

Tapez le code 33

3. PAR SMS (Fr. 1.50 par sms):

Participez directement sur votre smartphone en envoyant le code

24CODE33 au numéro 8000.

4. Où gratuitement par carte postale :

Envoyez une carte postale avec vos coordonnées complètes et le code choisi à :

24 heures, CONCOURS d’été – Les Amis de la Nature,

Avenue de la Gare 33, 1001 Lausanne