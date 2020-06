Concours d'été – Profitez de toute la Suisse en plein air Gagner 10x 2 entrées pour le Musée suisse en plein air Ballenberg (valables pour deux personnes)

Musée suisse en plein air Ballenberg DR

A gagner:

Musée suisse en plein air Ballenberg

10x 2 entrées pour le Musée suisse en plein air Ballenberg (valables pour deux personnes)

Découvrez toute la Suisse en plein air:

Plus de 100 bâtiments originaux de toutes les régions de la Suisse, plus de 200 animaux fermiers indigènes, des jardins et champs authentiques, ainsi que des démonstrations et manifestations d'artisanat traditionnel font revivre la culture rurale d'antan, constituant une source d'inspiration pour le présent et l'avenir.

Valeur : Fr. 28.-

ballenberg.ch

Délai de participation : mardi 7 juillet à 23h

«4 manières de participer…

4 fois plus de chances

de gagner!»

Augmentez vos chances de gagner en participant en ligne, par téléphone ou SMS :

1. JOUEZ EN LIGNE (Fr. 1.50 par participation)

Tapez votre numéro de téléphone et le code de sécurité.

2. PAR TELEPHONE (Fr. 1.50 l’appel depuis une ligne fixe): 0901 441 444

Tapez le code 34

3. PAR SMS (Fr. 1.50 par sms):

Participez directement sur votre smartphone en envoyant le code

24CODE34 au numéro 8000.

4. Où gratuitement par carte postale :

Envoyez une carte postale avec vos coordonnées complètes et le code choisi à :

24 heures, CONCOURS d’été – Musée suisse en plein air Ballenberg,

Avenue de la Gare 33, 1001 Lausanne