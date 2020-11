CONCOURS DE NOËL | 20 Livres "Envie d'ailleurs" à gagner – Livre «Aventure, dépaysement et envie d'ailleurs...» Gagnez 20x 1 livre «Aventure, dépaysement et envie d'ailleurs... – Découvrir la Suisse en transports publics», d’une valeur de FR. 29.50

Aventure, dépaysement et envie d'ailleurs... DR

A gagner:

Livre «Aventure, dépaysement et envie d'ailleurs…» de Martin Beniston

20x 1 livre «Aventure, dépaysement et envie d'ailleurs…»

Découvrir la Suisse en transport publics ? La Suisse dispose du réseau de transports publics le plus dense au monde par rapport à la superficie de son pays. Alors pourquoi ne pas en profiter, grâce à ce guide qui vous invite à parcourir ce petit pays aux multiples cultures, langues et paysages en toute liberté, en laissant la voiture à la maison pour savourer chaque instant du voyage et, mieux encore, en toute bonne conscience écologique?



Valeur : Fr. 29.50

24heures.ch/club/livres

Délai de participation : mardi 15 décembre à 23h

«5 manières de participer…

5 fois plus de chances

de gagner!»

Augmentez vos chances de gagner en participant en ligne, par téléphone ou SMS :

1. JOUEZ EN LIGNE (Fr. 1.50 par participation)

Tapez votre numéro de téléphone et le code de sécurité.

2. PAR TELEPHONE (Fr. 1.50 l’appel depuis une ligne fixe): 0901 02 00 00

Tapez le code ??

3. PAR SMS (Fr. 1.50 par sms):

Participez directement sur votre smartphone en envoyant le code

TDGCODE?? au numéro 8000.

4. Où gratuitement par carte postale :

Envoyez une carte postale avec vos coordonnées complètes et le code choisi à :

24 heures, CONCOURS de Noël – Livre «Aventure, dépaysement et envie d'ailleurs...»,

Avenue de la Gare 33, 1001 Lausanne

5. ONLINE