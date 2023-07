Tribunal fédéral – Condamnation définitive pour Henry de Lesquen Les juges fédéraux estiment que le pamphlétaire français a bien violé la norme pénale antiraciste en marge d’une conférence en mars 2020 à Aigle. Flavienne Wahli Di Matteo

Henry de Lesquen doit être condamné pour ses propos antisémites tenus à Aigle, estime le Tribunal fédéral WIKIMEDIA COMMONS

Accusé d’avoir violé la norme pénale antiraciste par des propos antisémites, le conférencier français Henry de Lesquen s’est battu jusqu’au bout pour être blanchi. Il vient de perdre devant la plus haute instance. Le Tribunal fédéral a confirmé qu’il devait être sanctionné pour des propos tenus en marge d’une conférence en mars 2020 à Aigle, indique mercredi le «Tages-Anzeiger».

C’est dans les colonnes de «24 heures» que la phrase litigieuse avait mis le feu aux poudres. Dans le compte rendu d’une conférence organisée par Résistance helvétique dans le Chablais, notre collègue citait le virulent septuagénaire: «Il y a pire que le coronavirus, il y a le judéovirus.» Une phrase que l’homme pensait lâcher en aparté aux organisateurs de l’événement, tandis que le public d’une soixantaine de personnes s’installait. Mais elle avait été entendue au dernier rang de la salle.

Acquitté en appel

Saisi par la Municipalité d’Aigle, le Ministère public vaudois estimait que le pamphlétaire avait violé la norme pénale antiraciste, l’article 261 bis du Code pénal. Il avait été suivi par le Tribunal de police de Vevey, qui avait condamné Henry de Lesquen en novembre 2021 à 30 jours-amende avec sursis et 900 fr. d’amende. Défendu par l’UDC Jean-Luc Addor, il avait fait appel de cette condamnation, contestant avoir prononcé ces mots et se disant victime d’un complot médiatique. Le Tribunal cantonal l’avait acquitté.

«Je crains que le TF ne crée une jurisprudence où tout est désormais public. Cette évolution contredit les intentions du législateur.» Me Jean-Luc Addor, défenseur d’Henry de Lesquen

Au-delà des mots – prononcés ou non –, la notion de publicité était au cœur de cette cause: pour que l’infraction soit constituée, les termes discriminatoires doivent avoir été prononcés devant une audience suffisamment large pour que l’on excède le cercle privé, où prévaut la liberté d’expression. C’est cette subtilité qui a fait pencher les juges d’un côté puis de l’autre.

La Haute Cour retient le caractère public de la phrase, même si la conférence n’avait pas encore démarré. «Il n’est pas contesté que le journaliste a entendu clairement les déclarations. Les paroles étaient suffisamment audibles jusqu’au dernier rang et donc aussi pour d’autres tiers. On ne peut reprocher au journaliste d’avoir écouté l’orateur de la soirée, qui se décrit comme une personne publique.» Une personnalité publique par ailleurs déjà condamnée en France en 2018 pour provocation à la haine et contestation de crimes contre l’humanité.

La décision déçoit Me Addor qui a fait part de son inquiétude au «Tages-Anzeiger»: «Je crains que le TF ne crée une jurisprudence où tout est désormais public. Cette évolution contredit les intentions du législateur.»

Flavienne Wahli Di Matteo est chroniqueuse judiciaire au sein de la rubrique Vaud et régions de 24 heures, qu'elle a intégrée en 2012. Avant cela, elle a travaillé dans les rubriques locales de plusieurs médias en presse écrite, radio et télévision. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.