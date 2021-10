Procès pénal à Vevey – Condamnation pour l’ex-propriétaire des immeubles emblématiques L’homme qui possédait la barre de l’avenue du Général-Guisan vient d’être condamné pour avoir encaissé des loyers dus à l’Office des poursuites. Mais pour la seconde fois, il fera appel. Flavienne Wahli Di Matteo

La barre d’immeubles de l’avenue du Général-Guisan comprend plus de 130 logements et une vingtaine de commerces. Son ex-propriétaire a laissé une ardoise de plusieurs millions dans la Ville d’images. VANESSA CARDOSO

Ce n’est peut-être pas la plus belle vitrine de la Ville d’images, mais la barre d’immeubles de l’avenue du Général-Guisan est emblématique de cette avenue où résident une multitude de familles, où travaillent de nombreux marchands et restaurateurs et où l’Établissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) installe certains de ses bénéficiaires.

Mais cette vente n’a pas soldé les litiges entre les créanciers et le patron bâlois de Steger + Brem. L’affaire connaît un déploiement pénal qui tire en longueur. Après un premier jugement cassé par la Cour d’appel, le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois vient de condamner à nouveau ce sexagénaire à 60 jours-amende (contre 100 la première fois) avec sursis de 4 ans et à une amende de 5000 francs pour «détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de la justice».

Mais sitôt ce jugement communiqué, le condamné a annoncé son intention de faire appel, tout comme l’Office des poursuites de la Riviera et du Pays-d’Enhaut, qui était plaignante.

«Personne n’est d’accord sur le montant dû! Or, la Cour d’appel l’a dit: il n’est pas possible de déterminer l’éventuel préjudice. Or, c’est un élément indispensable pour établir l’infraction.» Me Daniel Zappelli, avocat de la défense

L’homme est accusé d’avoir encaissé des loyers qu’il n’avait plus le droit de percevoir, fin 2015, alors que l’Office des poursuites le lui avait interdit, après avoir imposé une gérance légale. Selon le Parquet et l’Office des poursuites, il aurait tout de même utilisé pour son compte entre 78ʼ000 et 137ʼ000 francs de loyers indûment perçus.

Ces estimations «à géométrie variable» font bondir l’avocat de la défense, Me Daniel Zappelli: «Personne n’est d’accord sur le montant dû! Or, la Cour d’appel l’a dit: il n’est pas possible de déterminer l’éventuel préjudice. Or, c’est un élément indispensable pour établir l’infraction.» L’avocat vise l’acquittement.

Le Ministère public et l’Office des poursuites estiment que le prévenu a tout fait pour échapper à la justice: «Il a toujours refusé de collaborer, a relevé devant les juges le préposé à l’Office des poursuites Riviera-Pays-d’Enhaut, Jérôme Grandjean. Le gérant légal a dû faire du porte-à-porte auprès des 150 locataires pour tenter de reconstituer l’état des locations. Et maintenant, on nous reproche de ne pas avoir toutes les quittances qui prouveraient les montants détournés!»

En attendant que la Cour d’appel ne reprenne le dossier, le trou creusé à Vevey reste de plusieurs millions de francs. «L’accusé tente de soutenir que ses créanciers ont été dédommagés grâce à la vente forcée des immeubles, mais c’est faux», dénonce le procureur Karim Ben Amor. Parmi les lésés figurent des caisses de pension et des collectivités publiques.

Flavienne Wahli Di Matteo est chroniqueuse judiciaire au sein de la rubrique Vaud et régions de 24 heures.

