Sanction pénale – Condamné pour des feux d’artifice vendus comme des bonbons Le gérant d’une coopérative agricole vendait des engins pyrotechniques sans respecter les prescriptions strictes en la matière. La justice le punit. Flavienne Wahli Di Matteo

Même s’ils sont destinés à l’amusement, les engins pyrotechniques font l’objet de prescriptions strictes pour leur commercialisation. Reto Albertalli/Edipresse

Les feux d’artifice ne sont pas des marchandises comme les autres. Cela semble tomber sous le sens, pourtant ce n’était pas clair pour le gérant d’une coopérative agricole qui s’est dernièrement fait rappeler à l’ordre par le Ministère public de l’Est vaudois.

En période de préparatifs de la fête nationale, seul moment de l’année où des détaillants non spécialisés ont la possibilité de proposer de tels articles, il avait mis en vente plus de 80 kilos de feux d’artifice à l’intérieur de son local.

Or la vente d’engins pyrotechniques de divertissement est cadrée par une directive du commandant de la police cantonale et soumise à une autorisation, délivrée par ses services. Ce commerçant n’avait pas sollicité cet agrément. S’il l’avait fait, il aurait eu connaissance de ses devoirs et évité la dénonciation.

Nombreux manquements

L’ordonnance de condamnation résume d’une phrase les manquements relevés lors du contrôle du magasin: les engins étaient exposés devant les caisses, sans précautions visant à empêcher le contact avec les clients, sans moyens d’extinction à proximité et sans affichage explicite de l’interdiction de fumer, ni de l’âge légal autorisant l’achat de ce matériel, en l’occurrence 18 ans.

Or la vente de produits explosibles est interdite à l’intérieur des surfaces de vente, à l’exception de stands qui ne sont autorisés qu’à proximité immédiate des entrées et sorties, ainsi que de passages pouvant faire office de sorties de secours. Le tout selon un aménagement bien précis destiné à assurer la sécurité du public.

Autre erreur, ces produits ne doivent pas être laissés en libre-service, ce qui était le cas. Enfin, un employé doit être formé aux mesures de sécurité autour des substances explosibles, ce qui faisait défaut. Le contrevenant écope de 40 jours-amende avec sursis, en plus du paiement immédiat d’une amende de 1000 fr.

