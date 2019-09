Condamnée pour avoir voulu secourir un chien

Cela faisait deux semaines que cette locataire lausannoise s’inquiétait du sort d’un chien de son immeuble. L’animal hurlait quotidiennement en l’absence de son maître. Après avoir tenté sans succès de joindre son voisin, elle a contacté la police puis la Société de protection des animaux. Mais personne n’a donné suite.

Elle s’est alors mise en devoir de forcer la porte du logement où aboyait le canidé, à coups d’extincteur. N’y parvenant pas, elle s’est attaquée à la fenêtre de la cuisine, endommageant les crochets de verrouillage, finissant par briser une vitre au moyen d’une brique afin de pénétrer dans l’appartement. L’histoire ne dit pas comment son irruption a été reçue par la bête, mais l’ordonnance pénale rendue à son encontre précise que la voisine intrusive a été cueillie dans l’appartement par la police. Elle a été condamnée en juillet à 30 jours-amendes à 30 francs avec sursis, ainsi qu’à 300 francs d’amende.

Si la Société vaudoise de protection des animaux (SVPA) n’est pas intervenue, c’est parce que le tapage n’est pas de son ressort, précise Stéphane Crausaz, responsable de la communication: «Souvent les gens nous sollicitent pour du bruit. Les chiens laissés au domicile toute la journée lorsque leurs maîtres vont travailler et qui pleurent, c’est assez courant, ce n’est pas de la maltraitance. La SVPA se préoccupe uniquement de faire respecter la loi sur la protection des animaux. Le tapage tombe sous le coup d’autres lois et c’est à la police d’intervenir.»

Il peut toutefois arriver que des aboiements constants révèlent une maltraitance. Les inspecteurs de la SVPA sont alors légitimés à dénoncer. C’est ce qui s’est produit en février dernier dans un autre quartier de la ville, où deux chiennes ont été retrouvées en sale état dans l’appartement d’une quinquagénaire hospitalisée. Livrées à elles-mêmes, elles avaient fait leurs besoins dans l’appartement et sur le balcon, l’une souffrait d’une infection non traitée, l’autre d’obésité et ne parvenait plus à se mouvoir. Il s’est révélé après examen qu’elles n’avaient jamais vu de vétérinaire et n’avaient pas été sorties et promenées suffisamment depuis plusieurs mois. Les malheureuses ont dû être euthanasiées. Une infraction par négligence à la loi sur la protection des animaux a été retenue contre leur propriétaire, qui a écopé de 60 jours-amendes à 30 francs le jour.

«Nous comprenons la détresse de certains et nous sommes toujours à l’écoute, commente Stéphane Crausaz. Nous pouvons, par exemple, prendre un animal en pension à des prix très modestes si une personne doit quitter son domicile pour un cas de force majeure, comme une hospitalisation. De manière générale, quelle que soit la difficulté, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour trouver de l’aide et des conseils.»