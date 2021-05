Service de renseignement de la Confédération – La menace terroriste est élevée en Suisse Le rapport annuel du SRC indique que le pays est menacé par le djihadisme, l’espionnage et la prolifération des armes de destruction massive. Le réseautage entre personnes radicalisées s’est également renforcé pendant la crise du Covid-19.

La menace terroriste en Suisse est surtout le fait d’acteurs agissant seul, selon le Service de renseignement de la Confédération. KEYSTONE/Anthony Anex

Les nouvelles menaces pour la sécurité de la Suisse sont le terrorisme, l’espionnage, la prolifération des armes de destruction massive, l’attaque d’infrastructures critiques et le radicalisme violent de gauche et de droite, selon le rapport annuel du Service de renseignement de la Confédération (SRC). La désinformation a gagné en importance.

La menace djihadiste reste élevée, selon ce document dont a pris connaissance le Conseil fédéral mercredi. Les mesures pour lutter contre la pandémie ont favorisé l’utilisation du Net. Les sites djihadistes ont ainsi été plus souvent consultés et le réseautage entre radicalisés s’est renforcé.

La menace terroriste en Suisse est surtout le fait d’acteurs agissant seul. Parmi eux figurent de plus en plus des personnes souffrant de problèmes psychiques, comme les attaques de Morges (VD) et Lugano (TI) l’ont montré. Reste aussi le défi de la prise en charge des radicalisés en prison et de ceux qui retrouvent la liberté après une condamnation.

Multiples tendances

La sécurité en Suisse est influencée par une multitude de tendances. Il y a la concurrence croissante entre les grandes puissances et les puissances régionales montantes, la mondialisation avec des tendances à la régionalisation et au nationalisme parfois en opposition, le progrès technologique et, enfin, la polarisation de la société.

Le rapport évoque une nouvelle menace difficilement calculable, en particulier dans le domaine de la défense et dans le cyberespace. L’importance des cyberoutils en tant qu’instrument d’espionnage croît en raison de la numérisation. Les activités d’influence et la désinformation par des tiers jouent désormais aussi un rôle plus significatif pour la Suisse.

En outre, de grandes entreprises actives dans le monde entier ont gagné en importance sur le plan de la politique de sécurité. Dans le secteur technologique, certaines d’entre elles exercent d’ores et déjà une fonction de régulation qui rivalise avec l’influence des États, note le rapport.

ATS

