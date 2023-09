Conférence de presse «exclusive» – The Rolling Stones, gamins jamais satisfaits Mercredi à Londres, les trois «historiques» du groupe fondé en 1962 ont annoncé la sortie de leur premier album original depuis 18 ans en un show court, potache et mondial. Derrière le fun, une stratégie en granit. Francois Barras

Ronnie Wood, Mick Jagger et Keith Richards mercredi 6 septembre, lors de leur arrivée au Hackney Empire, dans le quartier londonien du même nom. Leur conférence mondiale a duré 21 minutes. Hogan Media/Shutterstock

Sur la façade du Hackney Empire, une langue épaisse cerclée de babines vermillon promet qu’il faut «rêver grand»! «Let’s dream big!» crie l’affiche. Ce mercredi 6 septembre, la foule des habitants s’est massée devant le logo célèbre et son slogan qui surprend dans ce quartier du nord-est de Londres, parmi les plus pauvres et métissés de la métropole anglaise. «Les Rolling Stones sont là-dedans, tu crois?» demande un vendeur de kebabs à son collègue, qui hausse les épaules et mate d’un œil amusé la file de VIP qui se forme devant les portes du théâtre et le tapis rouge que l’on déroule sur le trottoir.