Maurer se prononce sur l'évolution des réseaux sociaux

Le conseiller fédéral fait remarquer que cet univers n'est tout simplement pas son monde.

Lire aussi: Spéculations à Berne – Les rumeurs bruissent autour d’une démission d’Ueli Maurer

«Je suis plus ou moins abstinent des médias. Je regarderai le télétexte demain et sinon j'ai un accord avec mon service communication pour qu'il m'apporte d'abord les sujets qui sont d'actualité depuis plus d'une semaine.»