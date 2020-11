Coronavirus en France – Confinement inchangé jusqu’au 1er décembre Même si le taux de reproduction du virus est passé sous la barre du 1, un allègement des mesures n’est pas envisageable avant la fin du mois, a prévenu Jean Castex.

Le Premier ministre français Jean Castex a annoncé jeudi «le maintien inchangé des règles du confinement au moins pour les 15 prochains jours», tout en jugeant possible une réouverture de certains commerces, si le nombre de contaminations et d’hospitalisation en réanimation se ralentit.

«Le pic du mois d’avril» en nombre d’hospitalisations en raison du coronavirus a été franchi en France, soit au-delà de la barre des 32’000, a souligné Jean Castex lors d’un point presse, en notant que le bilan était de 42’500 décès depuis le début de l’épidémie au printemps, soit «autant de vies brisées».

Le Premier ministre a souligné qu’il y avait en France, «une hospitalisation toutes les 30 secondes et en réanimation une toutes les trois minutes», en précisant que «40% des admis en hospitalisation ont moins de 65 ans».

«Il serait irresponsable de lever et même d’alléger le dispositif» de confinement pour l’instant, a ajouté le Premier ministre, appelant à la «prudence» en attendant de voir si de premiers résultats positifs attestant d’un ralentissement des contaminations se confirment.

Taux de reproduction en-dessous de 1

Selon Jean Castex, la fermeture depuis 15 jours de tous les commerces non essentiels (dont les librairies, magasins de vêtements, coiffeurs, fleuristes, etc..) et la réduction très forte des déplacements avec un recours accru au télétravail ont permis un ralentissement «de l’ordre de 16%» des nouvelles contaminations sur la semaine écoulée.

Le taux de reproduction du virus serait repassé sous la barre du 1, à entre 0,8 et 0,9. Mais Jeab Castex a appelé à la «prudence car cette tendance est récente et fragile».

Selon le Premier ministre, si la situation sanitaire continue de s’améliorer et qu’un pic des hospitalisations est atteint «en début de semaine prochaine», «de premières mesures d’allègement pourraient intervenir à partir du 1er décembre», pour les commerces fermés au moment du confinement et selon un protocole sanitaire renforcé.

Toutefois, il a exclu que «les autres établissements recevant du public comme les bars, les restaurants et les salles de sport» puissent rouvrir à cette date.

Vers un allégement pour Noël

Un «nouvel allègement» est envisagé au moment des vacances de Noël «pour permettre aux Français» de se retrouver en famille. Par contre, le chef du gouvernement a jugé «pas envisageables de grandes fêtes de réveillon» avec des dizaines de personnes.

Le chef du gouvernement a appelé à ne «pas relâcher» et même à «amplifier» les efforts face au confinement en appelant au «civisme», après avoir déploré «dans certaines zones ou parties du territoire un respect encore insuffisant des règles».

afp/nxp