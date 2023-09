Conflit en Birmanie – Cinq officiels tués et 11 blessés dans une attaque à la bombe Une attaque contre un complexe gouvernemental a fait plusieurs victimes à Myawady, ville théâtre d’affrontements depuis le coup d’État militaire en 2021.

Depuis le putsch du 1er février 2021 qui a renversé la dirigeante élue Aung San Suu Kyi, la Birmanie est le théâtre d’un violent conflit civil (photo d’illustration). AFP

Cinq responsables de l’administration locale et membres de la sécurité ont été tués et 11 policiers blessés dans une attaque à la bombe contre un complexe gouvernemental à Myawady en Birmanie, à la frontière thaïlandaise, ont indiqué lundi des sources de sécurité à l’AFP.

La ville de Myawady est le théâtre d’affrontements sporadiques entre l’armée et les combattants anti-junte depuis qu’un coup d’État militaire en 2021 a plongé le pays dans le chaos. Dimanche en début de soirée, deux premières «bombes» ont atterri sur un complexe abritant le bureau de la police locale et le bureau de l’administration générale sans faire de blessés, a indiqué une source militaire à l’AFP.

Alors que les responsables prenaient des «mesures de sécurité» après cet incident, deux autres engins explosifs ont alors été lancés, tuant cinq personnes et en blessant 11, selon cette source qui a requis l’anonymat car elle n’était pas autorisée à parler aux médias.

Parmi les victimes figurent un officier militaire, deux officiers de police et deux fonctionnaires du département administratif, a précisé cette source. Onze policiers «subalternes et supérieurs» ont été blessés dont cinq grièvement, a-t-elle ajouté. Une source policière locale qui a également requis l’anonymat a confirmé l’incident et le nombre de victimes. Aucune des sources n’a indiqué qui était responsable de l’attaque.

«Certains membres de la sécurité et du personnel du gouvernement» ont été blessés dans l’attaque, a reconnu la junte sans donner de chiffre. Elle a accusé les «Forces de défense du peuple» (PDF) anti-coup d’État et l’Armée de libération nationale karène (KNLA), un groupe rebelle ethnique qui combat l’armée depuis des décennies.

Les combattants contre la junte qui a déposé le gouvernement civil d’Aung San Suu Kyi utilisent des drones à des fins de surveillance, mais aussi pour larguer des engins explosifs. Un habitant de Myawady ne souhaitant pas être identifié a déclaré à l’AFP avoir entendu dimanche soir deux explosions dans cette ville jouxtant la province thaïlandaise de Tak.

Depuis le coup d’État, la KNLA et les PDF affrontent régulièrement les militaires dans la ville de Myawady et ses environs, dans l’État Karen, ce qui a poussé des dizaines de milliers de personnes à fuir vers la Thaïlande.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.