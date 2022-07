Conflit entre le Contrôle des finances et armasuisse sur les F-35A

La Suisse ne peut pas compter sur des prix fixes pour l’achat du nouvel avion de combat, estime vendredi le Contrôle fédéral des finances (CDF). Armasuisse est appelée à compléter son inventaire des risques avec les aspects financiers.

Le CDF a audité l’ensemble du programme Air2030. Celui-ci est constitué de quatre projets: l’acquisition d’un nouvel avion de combat pour remplacer les F/A-18 et les F-5, l’acquisition d’un système de défense sol-air de longue portée, le remplacement du système de conduite des opérations aériennes et le maintien et remplacement des installations radars.