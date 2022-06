Corseaux

Dans l’intérêt de toutes les générations

Sur l’autre côté on prétend le bétonnage de 10’000 m2 de vignes, ce qui n’est pas exact. On annonce que l’on va ainsi sacrifier l’appellation «Clos de Châtonneyre». Autre inexactitude. Ce blanc réputé n’est en rien affecté par le projet, qui ne concerne que la zone plate de la vigne achetée 2 millions de francs en 1976 et classée depuis en «zone d’utilité publique». Ce secteur n’est recouvert que de «rouge» depuis de nombreuses années!