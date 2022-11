Justice vaudoise – Conforama accusée d’avoir affiché des prix trompeurs par dizaines La société est poursuivie pour infraction à la loi fédérale sur la concurrence déloyale. Elle est punissable d’une amende de 5 millions au plus. Elle dément catégoriquement. Laurent Antonoff

La justice reproche à la société d’avoir pratiqué une politique d’affichage des prix «volontairement trompeuse», et cela pendant plusieurs années. © Corinne Aeberhard VQH

C’est un procès qui tombe mal en cette période de Black Friday, de Cyber Monday et autres promotions alléchantes pour ces fêtes de Noël, et qui jette un regard pour le moins suspicieux sur ces démarques commerciales. La société Conforama Suisse SA est accusée d’avoir pratiqué une politique d’affichage des prix «volontairement trompeuse» pour la totalité ou la quasi-totalité de ses actions, figurant à la fois en magasins, sur le site internet de vente en ligne et dans les catalogues. Et cela depuis plusieurs années. Conforama dément catégoriquement.