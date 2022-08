Participez à notre quiz – Connaissez-vous bien Olivia Newton-John? Décédée lundi à l’âge de 73 ans, la star de «Grease» a connu une longue carrière internationale dans la musique et le cinéma. Testez vos connaissances! Corentin Chauvel

Olivia Newton-John en mai 2018 en Australie. KEYSTONE

Olivia Newton-John a été bien plus que la partenaire de John Travolta dans «Grease». Apprenez-en plus sur sa vie et sa carrière grâce à notre quiz ci-dessous:

Corentin Chauvel est journaliste Web et responsable réseaux sociaux. Auparavant, il a travaillé pour «20 Minutes» France puis comme correspondant au Brésil durant six ans. Plus d'infos @corentinchauvel

