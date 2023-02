Notre quiz et nos bons plans – Connaissez-vous Molière sur le bout des doigts? Testez vos connaissances et découvrez notre sélection de pépites sur le célèbre dramaturge français, mort il y a 350 ans. Natacha Rossel

Molière s’est éteint le 17 février 1673. A l’occasion du 350e anniversaire de sa mort, nous republions cet article réalisé pour le 400e anniversaire de sa naissance.

Les films à (re)voir

«Molière, ou la vie d’un honnête homme»

Film fleuve de 244 minutes, «Molière, ou la vie d’un honnête homme» d’Ariane Mnouchkine retrace la vie de Jean-Baptiste Poquelin, sous les traits de Philippe Caubère. Un classique.

«L’Avare»

«Au voleur! Au voleur! À l’assassin, au meurtrier.» Louis de Funès est inoubliable dans le rôle d’Harpagon dans «L’Avare». Le film a été réalisé en 1980 par Jean Girault et Louis de Funès. Michel Galabru campe Maître Jacques, le cuisinier et cocher d’Harpagon.

«Molière»

Le film «Molière» explore une période méconnue de la vie de Jean-Baptiste Poquelin: en 1645, alors qu’il dirige la troupe de « L’Illustre théâtre », le comédien se retrouve en prison à cause de dettes impayées. Avec Romain Duris dans le rôle-titre, ce long-métrage de Laurent Tirard est sorti en 2007.

Notre choix de livres

Atlas ludique

Le cadeau d’anniversaire le plus ludique vient sans doute de Christophe Schuwey, professeur émérite de l’Université de Yale. L’Américain décrypte le mystère Poquelin avec Clara Dealberto et Jules Grandin, infographistes chevronnés. Le trio exploite le moindre document sur l’artiste, interroge les récurrences, démonte les «fake news» mais analyse aussi la stratégie mathématique du dramaturge. Voir par exemple «le ping-pong du buzz dans «L’école des femmes», les lieux géographiques évoqués ou même les recettes enregistrées le premier jour de représentation de chaque pièce. En quelque 150 tableaux lourds de courbes, statistiques et autres graphiques s’esquisse un «entrepreneur de génie». Et un «publicitaire en avance sur son temps» qui méritait bien pareil traitement. De quoi passionner les cancres!

«L’Atlas Molière», Christophe Schuwey, Éd. Les Arènes, 272 p.

BD biographique

Expert en bios de personnages historiques, Vincent Delmas flashe sur le Molière de «L’École des Femmes», alors amoureux d’Armande, sa cadette de 20 ans, et féministe enflammé au point de provoquer la rage de l’Église avec sa pièce. Malgré le gros travail de doc sur les costumes et décors, ce premier tome, au demeurant sympathique, ne révolutionne pas le genre.

«Molière - Acte 1, L’école des femmes», Delmas et Gerasi, Éd. Glénat, 48 p.

BD farce

Inspirés par la longévité des Tartuffe en ce monde, Catherine Mory et Philippe Bercovici en conçoivent une farce tragicomique, ou plutôt le match de boxe en 5 actes qui enflamma une époque. Jusqu’à la raclée des hypocrites, le combat contre les dévots vaut pour son pesant de gnons et gags qui cognent avec un trait sans doute peu subtil mais une efficacité certaine. Bref, les splendides auteurs de «L’Incroyable Histoire de la littérature française» ont encore frappé.

«L’affaire Tartuffe - Molière interdit», Catherine Mory et Philippe Bercovici, Éd. Seuil, 104 p.

Dictionnaire amoureux de Molière

Francis Huster avait fait le serment de défendre le patron des comédiens jusqu’à son dernier souffle et s’y emploie dans un «Dictionnaire amoureux». Structurée avec méthode, glissant parfois vers la malice dans de savoureux impromptus, cette somme aussi passionnée que fusionnelle se feuillette sans cacher sa subjectivité affichée de pur exercice d’admiration. Arrachera-t-il au président Macron l’entrée du dramaturge au Panthéon? À suivre.

«Dictionnaire amoureux de Molière», Francis Huster, Éd. Plon, 672 p.

À écouter

Jean-Baptiste Poquelin est resté dans l’histoire comme le grand homme de théâtre que l’on sait. Mais l’impasse est souvent faite sur la musique, élément essentiel de la majorité de ses créations, ainsi que sur son importance dans l’œuvre des compositeurs Lully et Charpentier. Pour son deuxième expodcast – soit une formule qui mêle podcasts et exposition numérique –, le Centre de musique baroque de Versailles propose une immersion dans «Les musiques de Molière». Décliné en 6 épisodes (et une version «junior») racontés par une troupe de comédiens, ce nouvel opus fait notamment revivre les fêtes royales et les comédies-ballets du XVIIe siècle et révèle un Molière chanteur et danseur occasionnel!

Une expo à Paris

Le château de Versailles célèbre Jean-Baptiste Poquelin à travers une grande exposition, «Molière, la fabrique d’une gloire nationale» (jusqu’au 17 avril). Déclinée en quatre volets, l’expo revient sur la vie du dramaturge, mais aussi sur le mythe de l’écrivain devenu figure tutélaire bien au-delà des frontières françaises. Les visiteurs et visiteuses y découvriront des archives (manuscrits, registres, esquisses, etc.), éditions anciennes et modernes, des objets (sculptures, peintures, caricatures, BD ou produits dérivés) et des projections audiovisuelles.

