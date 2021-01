La pandémie comme révélateur – Conny Perrin: «Je veux m’accorder le droit de vivre» La joueuse suisse se bat sur le circuit du tennis «pro» depuis quatorze ans. En 2020, la crise sanitaire l’a entraînée dans un tourbillon d’émotions, jusqu’à la dépression. Interview. Patrick Oberli

DAVID MARCHON

L’anecdote en dit long. C’est au Centre sportif de Colombier (NE) que Conny Perrin choisit finalement de se confier. Parce que là, il y a ce terrain en dur qui l’a vue rire, mais aussi souffrir: «Ce court correspond à mon caractère et me ramène à mes racines. Il est discret, un peu dans l’ombre, mais il dégage aussi une vraie énergie. J’y trouve la sérénité et la force de me projeter vers le monde.»

À 30 ans, Conny Perrin n’est pas la plus connue des joueuses de tennis du pays. Mais assurément, elle en est l’une des plus déterminées. Cela fait quatorze saisons que la Neuchâteloise écume les tournois. Un bail, un long rêve, mais aussi un parcours du combattant qui lui a permis d’accrocher treize titres en simple sur le circuit ITF, le dernier en décembre dernier à Madrid. Une fierté. «Là, j’ai crié! C’était un 15’000 dollars, mais cette victoire avait la saveur d’un succès en Grand Chelem. J’étais heureuse de terminer l’année de cette manière.» Une preuve aussi qu’elle avait réussi à boucler le périple dans les émotions refoulées où la pandémie l’a envoyée. Elle y a découvert le droit «de respirer».