Conseil communal de Nyon – Une élue quitte le bureau du Conseil à cause d’une fuite Figure du PS locale, Chloé Besse démissionne de la vice-présidence du Conseil. Elle a transmis un document encore sous le sceau de la confidentialité à ses municipaux. Raphaël Ebinger

Chloé Besse a reconnu avoir commis une erreur et en assume les conséquences. Elle a décidé de renoncer à devenir présidente du Conseil communal dans deux ans. DR

Le secret de fonction est une notion toujours floue dans la politique nyonnaise. Bien que son importance a été rappelée pendant de nombreux mois quand l’ex-municipale Elise Buckle avait été accusée par ses pairs de ne l’avoir pas respecté (elle avait été finalement blanchie), le Conseil communal a dévoilé lundi soir en avoir parfois une vision très permissive.

C’est la socialiste Chloé Besse qui a mis en lumière ce fait, contre son gré. L’élue, figure du PS local, a démissionné du poste de seconde vice-présidente du Conseil communal après avoir reconnu avoir transmis un rapport de minorité de la Commission des finances à ses deux municipaux, juste avant que le document ne soit formellement déposé. L’élue a malencontreusement envoyé son message à l’ensemble de la commission avec des «mots désobligeants» envers le rapport.

«D’autres le font aussi. La pratique est devenue un système qui fait qu’aujourd’hui des infos sont transmises à la Municipalité.» Jacky Colomb, conseiller communal

Dans sa lettre de démission de cet organe du Conseil communal, Chloé Besse s’est platement excusée, a reconnu son erreur et a montré vouloir en assumer les conséquences. Ce qui a suffi au président de l’organe délibérant, le PLR Vincent Buccino: «C’est une erreur grave qui peut avoir des suites pénales. Mais j’ai décidé de clore cette affaire car Chloé Besse a fait preuve de transparence et a pris l’initiative de démissionner. La punition qu’elle s’inflige me semble proportionnée.»

Il n’empêche, il semble que la pratique de faire fuiter des infos des commissions vers la Municipalité n’est pas rare, à entendre Jacky Colomb, du Parti Indépendant: «Mais on ne se fait pas choper.» L’expérimenté membre du Parti Indépendant a ajouté qu’il aimerait «qu’on n’accable pas Chloé Besse. D’autres le font aussi. La pratique est devenue un système qui fait qu’aujourd’hui des infos sont transmises à la Municipalité.» Il n’a pas précisé de quel bord venaient les fuites. Une affirmation qui étonne par ailleurs Vincent Buccino: «Je n’ai jamais entendu qu’une telle pratique existait dans le Conseil.»

