Genève Aéroport attend entre 50’000 et 58’000 passagers pour les jours les plus denses de cette fin d’année. Dès ce vendredi 16 décembre, leur nombre va croître, alors la plateforme aéroportuaire rappelle les bons comportements à adopter en cette période parfois marquée par des mouvements sociaux et des conditions météorologiques contraignantes.

Avant le départ, et car des annulations de dernière minute ne peuvent être exclues, «il est recommandé aux voyageurs de vérifier auprès de leur compagnie l’état de leur vol, de suivre la situation sur l’application GVApp de Genève Aéroport», détaille un communiqué. Il est également conseillé d’observer les exigences du pays de destination sur le plan du Covid.

Il est suggéré d’arriver deux heures et demie à l’avance afin de procéder à toutes les formalités aéroportuaires. «Pour rappel, certaines compagnies offrent la possibilité de procéder à l’enregistrement des bagages par internet ou aux bornes «Express Check-in» installées dans l’aérogare.» Et un billet coupe-file au contrôle de sûreté, «Priority Lane», peut être acheté en ligne sur le site de l’aéroport (10 francs, gratuit pour les enfants moins de 6 ans).

Enfin, pour réduire l’attente, il convient de placer ses liquides contenus dans les bagages à main dans des sacs en plastique, et de bannir les produits dangereux.

