C’est formidable, tous ces gens qui veulent une agriculture sans pesticides, la demande en bio va exploser! Vous trouvez l’affirmation cynique, alors que la votation a été marquée par une rudesse sans précédent et que le divorce ville-campagne inquiète? Pourtant, les presque 40 (?) % de votants qui ont accepté les initiatives antipesticides ont la possibilité de changer en victoire leur défaite du jour.

Eh oui, c’est toute la contradiction de ce double scrutin. Près de quatre Suisses sur dix se disent soucieux de l’environnement et de sa santé quand on parle d’agriculture, alors que la part de bio dans le panier des consommateurs stagne à moins de 11%. Imaginez si tous ceux qui ont glissé un oui passaient de la parole aux actes; alors les étals seraient couverts de produits cultivés sans pesticides.

«Ce n’est pas à l’agriculture non plus de gérer les états d’âme des clients, qui les poussent à réclamer des produits 100% naturels, mais qui en achètent d’autres une fois au magasin.»

«On ne peut pas attendre des consommateurs qu’ils remplacent l’orientation environnementale de la politique agricole», a-t-on entendu lors de la campagne. C’est vrai. Ce n’est pas à l’agriculture non plus de gérer les états d’âme des clients, qui les poussent à réclamer des produits 100% naturels, mais qui en achètent d’autres une fois au magasin. Parce que trop chers, ou parce qu’ils ne correspondent pas à aux envies du moment. Non, les fraises en janvier, ce n’est pas écolo-compatible.

La votation populaire a échoué, mais l’alternative existe pour donner les impulsions décisives: ça s’appelle l’offre et la demande.

L’agriculteur des campagnes et son client des villes se sont écharpés comme rarement ces derniers mois, s’accusant mutuellement de ne rien comprendre à leur réalité. Ils ont pourtant tout intérêt à se rabibocher. Qu’ils le veuillent ou non, ils dépendent l’un de l’autre.

