Consommation

Plus on parle du climat, plus il se dégrade…

Vox clamantis in deserto. On crie dans le désert. C’est vraiment l’impression que ressentent les nombreux auteurs du Courrier des lecteurs. Les jeunes militants du climat et les membres des Grands-parents pour le climat probablement aussi.

Le monde politique, et forcément celui de l’économie, ne semble pas mesurer l’urgence de la situation. Les catastrophes sont là: incendies à répétition (même en Suisse), inondations, ouragans, grêles sévères, etc. Précisons que les incendies autour de la Méditerranée provoquent un dégagement de CO2 qui s’ajoute à celui des activités humaines. Toutes ces forêts calcinées n’absorberont plus le CO2 comme elles le faisaient.

Il faut résolument changer de braquet. Les incitations à diminuer les sources de pollution sont bien gentilles; hélas, seules les interdictions sont dissuasives. Que ce soit la vitesse sur les autoroutes, les milliers de cargos naviguant à l’huile lourde en transportant des millions de conteneurs sur tous les océans ou l’utilisation sans fin des plastiques tous issus des énergies fossiles. Allez constater les montagnes de belles matières dans nos déchetteries! Même si une bonne partie des déchets est recyclée, se pose la question: est-ce vraiment indispensable?

On touche ici à la sacro-sainte consommation et à l’économie de marché. Je suis toujours surpris par ces pages de publicité pour des grosses voitures, comme ce SUV – BMW de 4300 cm3 qui consomme 15,6 l/100 km. Quand va-t-on enfin comprendre qu’on peut tout de même rouler en voiture sans trimbaler 2 tonnes de ferraille polluante et encombrante? Quel gouvernement osera prendre le taureau par les cornes et exiger, osons le mot tabou, une réelle décroissance?

Xavier Koeb, Châtel-Saint-Denis

Canons à neige

Un modèle économique à revoir

À propos du projet de neige artificielle à Leysin-Les Mosses («24 heures»du 31 juillet).

L’hiver dernier, la saison de ski aux Mosses n’a duré que trente jours. Quelles conclusions le directeur de l’entreprise TéléLeysin - col des Mosses - LaLécherette (TLML) en tire-t-il? La nature a tort, il faut la corriger et produire de l’enneigement artificiel afin de prolonger la saison.

Évidemment, un modèle économique qui se suffit d’habitude de quatre mois d’activité a de la peine à se remettre en question. «Nous n’y sommes pas encore», dit-il. Car en station il y a deux saisons: la saison de ski et la saison des chantiers.

Alors que l’industrie du ski pose des problèmes (énergie, pollution, montée en gamme du village et exclusion de la population locale, manque de neige et faiblesse des ressources en eau, gouvernance fragmentée), ses promoteurs proposent de puiser l’eau nécessaire à cet enneigement dans le lac artificiel de l’Hongrin, 200’000 m3, soit plus de la moitié de la capacité de celui-ci. Ce lac, rappelons-le, basé sur le principe du pompage-turbinage, est donc constitué essentiellement d’eau pompée du Léman, et son bilan énergétique est négatif.

Est-il raisonnable d’arroser la Berneuse avec l’eau de Veytaux, et non le contraire?

Personnellement, je trouve consternant qu’on puisse demander de l’argent public (11,3 millions de francs) pour une telle entreprise, anachronique, irréfléchie et nuisible. Placée devant le même problème, la station jurassienne de Métabief (1000-1450 m), au lieu de payer aveuglément l’investissement pour produire la neige de culture qui permettrait de prolonger (pour combien de temps?) son modèle économique, a financé une étude climatique et financière qui débouche sur des alternatives et… de vraies décisions. Mais, dans cette histoire, le plus difficile, c’est sans doute de convaincre certains acteurs.

Ulrich Doepper, Lausanne

Ce serait bien de réfléchir avant d’agir

Aujourd’hui, les écologiques se mobilisent contre cette réalisation. C’est très facile de s’opposer et de ne rien proposer de concret. Il est vrai que, pour eux, ils souhaiteraient une «réserve d’Indiens» dans les Alpes vaudoises…

Il faut qu’ils acceptent la démocratie. Les Conseils communaux de Leysin, d’Ormont-Dessous et le Grand Conseil ont accepté ce projet à une forte majorité. Heureusement que nous avons des gens qui représentent le peuple avec vision. En effet, les conduites posées, en cas de nécessité, pourront alimenter les alpages. Les paysans seront heureux de pouvoir profiter de cette aubaine, de même que, en cas de pénurie d’eau, les populations des deux communes de Leysin et d’Ormont-Dessous. (L’eau du Léman, qui alimente aussi le lac de l’Hongrin, est pompée par la ville de Lausanne, eau traitée et bue par la population.)

Concernant l’énergie, le turbinage des Diablerets, du Pont de la Tine et des Farettes est plus que suffisant pour notre région. Les citadins peuvent construire, près de leur ville, des centrales électriques (nucléaire ou au charbon). Merci aux édiles de se soucier de procurer des places de travail à notre population et d’éviter à notre jeunesse l’exode vers les villes.À méditer: «Il vaut mieux trébucher dans la bonne direction que marcher d’un pas ferme dans la mauvaise direction.»

René Vaudroz, Le Sépey

Glacier 3000

Une belle efficacité et un sacré souvenir

Merci à toute l’équipe de Glacier 3000 pour leur efficacité et leur bienveillance lors de l’évacuation du 20 juillet. Nous avons passé une magnifique journée pour fêter les 86 ans de mon papa.

Nous espérons que toute l’équipe pourra denouveau accueillir les visiteurs et remettre en fonction la télécabine pour que ce merveilleux site soit de nouveau accessible.

Ariane Mellina, Épalinges

Mobilité

Ces deux-roues électriques sont de vrais dangers

J’ai 60 ans. J’ai remarqué que tous les véhicules électriques à deux roues, comme les vélos ou les trottinettes), sont très dangereux pour de nombreux piétons. Ils sont autorisés dans les zones piétonnes à 20 km/h et plus. Pour moi, ce sont des véhicules qui doivent rester sur la route. Aujourd’hui j’ai peur et je ne supporte plus ces dangers.

Didier Brügger, Morges

Écrivez-nous

Votre opinion nous intéresse. Envoyez votre lettre à courrierdeslecteurs@24heures.ch, ou à 24 heures, av. de la Gare 33, case postale 585, 1001 Lausanne. Le texte doit être concis (au maximum 1700 signes, espaces compris), signé, et comporter une adresse postale complète ainsi qu’un numéro de téléphone. Il doit réagir à un article publié dans nos colonnes ou participer à un débat d’actualité.

La publication se fait à l’entière discrétion de «24 heures». La rédaction se réserve le droit de choisir les titres et de réduire les lettres trop longues. Les lettres ouvertes ne sont pas acceptées ni les réactions à des articles parus ailleurs que dans nos colonnes. Les textes diffamatoires seront écartés.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.